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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 14:27 BJT

韩国汇市：韩元收盘几近持平，出口商需求及股市资金流入构成支撑

路透首尔8月30日 - 韩国韩元兑美元 周五收盘基本持平，盘中陷于窄幅区间交投，因出口商需求以及外资持续流入韩国股市抑制了美元的普涨态势。

韩元兑美元 国内收报1,110.0，基本持平于周四收盘价1,109.7。

韩元/美元8月累计上涨1.2%，是亚洲地区少有的几支本月上涨的币种之一。印度卢比等一些新兴亚洲货币兑美元本月创下纪录低位，因市场猜测美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月将开始缩减购债规模。(完)

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