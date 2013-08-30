全球金融：澳洲与新西兰IPO市场今年料回暖

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透悉尼8月30日 - 澳洲和新西兰首次公开发行(IPO)市场料回到全球金融危机前水平，预计今年公司上市数量料比2012年增加四倍。此前两国的IPO市场几乎遭金融危机扼杀。
银行业人士称，近期交易的成功、公司估值的吸引力以及正面的财报季，都刺激澳新两国IPO数量大幅增加，也在亚洲IPO市场陷入低迷时，为投资者和承销商提供了新的契机。
根据汤森路透数据，今年澳洲和新西兰的IPO规模预计将从去年的仅16亿美元升至89亿，为2005年达到118亿美元以来的最高水平。
相比之下，今年迄今亚太地区IPO规模大幅减少32%至187亿美元，这主要是由于马来西亚IPO急剧减少，以及中国监管层冻结IPO申请。
澳洲和新西兰市场估值相对较高，承销商能够为资产报出具竞争力的价格，同时也保证投资能够获得较好收益。澳洲指标S&P/ASX 200指数 市盈率达到16.77倍；新西兰NZX 50指数 市盈率在17.55倍。而香港恒生指数市盈率 仅在9.99倍。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。