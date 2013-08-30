全球金融：澳洲与新西兰IPO市场今年料回暖

路透悉尼8月30日 - 澳洲和新西兰首次公开发行(IPO)市场料回到全球金融危机前水平，预计今年公司上市数量料比2012年增加四倍。此前两国的IPO市场几乎遭金融危机扼杀。

银行业人士称，近期交易的成功、公司估值的吸引力以及正面的财报季，都刺激澳新两国IPO数量大幅增加，也在亚洲IPO市场陷入低迷时，为投资者和承销商提供了新的契机。

根据汤森路透数据，今年澳洲和新西兰的IPO规模预计将从去年的仅16亿美元升至89亿，为2005年达到118亿美元以来的最高水平。

相比之下，今年迄今亚太地区IPO规模大幅减少32%至187亿美元，这主要是由于马来西亚IPO急剧减少，以及中国监管层冻结IPO申请。