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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 14:30 BJT

日本股市：日经指数受期货卖盘打压下跌，本周和本月均收低

路透东京8月30日 - 周五日本股市日经指数收低，受期货卖盘打压，叙利亚可能遭遇军事打击的不确定性，促使投机客在周末前出脱仓位。本周和本月，日经指数均收低。

日经指数 跌0.5%，收盘报13,388.86点。日本东证股价指数(TOPIX) 收低0.9%至1,106.05点。

本周日经指数下跌2%，为三周来首次单周下跌。8月该指数下跌2%，连续第四个月下滑。(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)
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