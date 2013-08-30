日本股市：日经指数受期货卖盘打压下跌，本周和本月均收低

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透东京8月30日 - 周五日本股市日经指数收低，受期货卖盘打压，叙利亚可能遭遇军事打击的不确定性，促使投机客在周末前出脱仓位。本周和本月，日经指数均收低。
日经指数 跌0.5%，收盘报13,388.86点。日本东证股价指数(TOPIX) 收低0.9%至1,106.05点。
本周日经指数下跌2%，为三周来首次单周下跌。8月该指数下跌2%，连续第四个月下滑。(完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。