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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 14:32 BJT

澳洲股市：止跌反弹，投资者逢低买进银行股

路透悉尼8月30日 - 澳洲股市周五止跌反弹，终场收高0.8%，因投资者逢低买进金融等类股。

不过在即将带来的大选，以及担心以美国为首的国家可能对叙利亚采取军事行动，澳股的上涨之势还是有限。

澳洲S&P/ASX 200指数 涨45.6点至5,135.0点。大盘指数本周累计涨0.2%，本月涨1.6%，今日的收盘仍低于5月15日所及的年内高点5,249.6。新西兰指标NZX 50指数 涨0.5%或20.5点，收报4,541点。
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