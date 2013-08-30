澳洲股市：止跌反弹，投资者逢低买进银行股

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透悉尼8月30日 - 澳洲股市周五止跌反弹，终场收高0.8%，因投资者逢低买进金融等类股。
不过在即将带来的大选，以及担心以美国为首的国家可能对叙利亚采取军事行动，澳股的上涨之势还是有限。
澳洲S&P/ASX 200指数 涨45.6点至5,135.0点。大盘指数本周累计涨0.2%，本月涨1.6%，今日的收盘仍低于5月15日所及的年内高点5,249.6。新西兰指标NZX 50指数 涨0.5%或20.5点，收报4,541点。
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。