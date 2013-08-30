韩国股市：创下近三个月收盘高位，得益于外资买盘

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透首尔8月30日 - 韩国股市周五涨1%至将近三个月收盘高位，因美国数据令人乐观，且外资连续第六个交易日买超韩股。
综合股价指数(KOSPI) 收高18.82点，报1,926.36，为6月10日以来最高收盘水准。
该指数本周收高3%，8月收高0.6%。截止周五韩股尾盘时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 在8月跌逾1%。
外资周五在韩国股市买超5,031亿韩元。
现代汽车 收涨4.0%，三星电子 涨1.8%。(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。