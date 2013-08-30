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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 14:35 BJT

韩国股市：创下近三个月收盘高位，得益于外资买盘

路透首尔8月30日 - 韩国股市周五涨1%至将近三个月收盘高位，因美国数据令人乐观，且外资连续第六个交易日买超韩股。

综合股价指数(KOSPI) 收高18.82点，报1,926.36，为6月10日以来最高收盘水准。

该指数本周收高3%，8月收高0.6%。截止周五韩股尾盘时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 在8月跌逾1%。

外资周五在韩国股市买超5,031亿韩元。

现代汽车 收涨4.0%，三星电子 涨1.8%。(完)
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