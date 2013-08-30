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货币新闻 | 2013年 8月 30日 星期五 15:07 BJT

印度经济：总理辛格称卢比汇率跌势令人忧心，但属于必要调整

路透新德里8月30日 - 印度总理辛格周五称：

* 卢比汇率下跌“令人担忧”

* 印度有必要降低对黄金的需求并减少石油消费

* 将竭尽全力维持经常帐赤字在700亿美元下方

* 必须认识到卢比汇率下跌是必要的调整之一

* 由于经常帐赤字很高和其他国内因素，卢比在新兴市场货币中受挫尤其严重

* 印度经常帐赤字处于不可持续的高位

* 卢比汇率下跌能增强出口竞争力和减少进口

* 预计未来几个月出口方面会体现出卢比走软的影响

* 外汇市场对卢比和其他一些货币的反应过度

* 并未考虑实施资本管制

* 打算采取更多措施改善经济基本面

* 预计2013/14财年第一季经济成长相对和缓，稍后会加快

* 出口正在好转，因全球经济出现改善迹象

* 经济将在下半财年加快成长，除非出现严重的意外事件

* 将把2014财年的财政赤字控制在相当于GDP的4.8%

* 卢比贬值将加大通胀压力

* 印度经济基本面继续保持强劲 (完)
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