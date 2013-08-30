日本金融：政府退休基金4-6月投资绩效衰退，受日圆债券亏损拖累

路透东京8月30日 - 全球最大退休基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)4-6月投资收益为1.9%，因为占投资比重最大的日本债券投资创下季度亏损纪录，拖累投资绩效。

GPIF在1-3月甫创下单季收益780亿美元的最高纪录，4-6月绩效大幅衰退，同时也是2012年7-9月以来最低收益。

截至6月底时，GPIF在日圆债券的投资占比为57.72%，日本股票占比15.17%，外国债券9.67%，外国股票12.44%。

日本国内外基金管理公司与市场交易商皆十分关注GPIF绩效表现，因GPIF投资组合达1.2万亿(兆)美元，超越墨西哥的经济规模。

GPIF在4-6月的投资收益为2.21万亿日圆(230亿美元)，前一季为7.63万亿日圆的单季纪录高位。4-6月的投资报酬率为1.85%，1-3月为6.86%。

GPIF在4-6月当季的日股投资报酬率为9.7%，略低于东证股价指数的9.77%涨幅。GPIF同期在外国债券及外国股票的报酬率分别为4.01%及6.14%。