日本金融：政府退休基金4-6月投资绩效衰退，受日圆债券亏损拖累

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透东京8月30日 - 全球最大退休基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)4-6月投资收益为1.9%，因为占投资比重最大的日本债券投资创下季度亏损纪录，拖累投资绩效。
GPIF在1-3月甫创下单季收益780亿美元的最高纪录，4-6月绩效大幅衰退，同时也是2012年7-9月以来最低收益。
截至6月底时，GPIF在日圆债券的投资占比为57.72%，日本股票占比15.17%，外国债券9.67%，外国股票12.44%。
日本国内外基金管理公司与市场交易商皆十分关注GPIF绩效表现，因GPIF投资组合达1.2万亿(兆)美元，超越墨西哥的经济规模。
GPIF在4-6月的投资收益为2.21万亿日圆(230亿美元)，前一季为7.63万亿日圆的单季纪录高位。4-6月的投资报酬率为1.85%，1-3月为6.86%。
GPIF在4-6月当季的日股投资报酬率为9.7%，略低于东证股价指数的9.77%涨幅。GPIF同期在外国债券及外国股票的报酬率分别为4.01%及6.14%。
但同期在日本债券的亏损达9,451亿日圆，为GPIF自2001年成立以来最大亏损金额。以亏损的百分比幅度而言，报酬率为负1.48%。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。