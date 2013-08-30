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货币新闻 | 2013年 8月 30日 星期五 15:35 BJT

中港个股：平安保险有信心年内完成发行260亿元可转债，偿付能力料提升

路透香港8月30日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险 周五称，有信心今年内完成发行260亿元人民币可转债。

首席财务官姚波在业绩发布会上称，于6月末集团的偿付能力充足率为162.7%，完成可转债的发行，预计偿付能力将升至181.2%，回复至去年末相若水平。

分析师称，平保偿付能力下滑至接近150%的充足II类监管红线，故期待公司发行可转债以提升资本水平。

平保此前公布，中期净利为197亿元人民币，同比增长28.3%，高于市场预期，主要受投资和银行利润贡献增加的带动。 （完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)
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