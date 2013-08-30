墨西哥坎昆市中国产品博览中心料很快获开工许可

(本文由路透中文网编译提供)

路透墨西哥城8月29日 - 墨西哥海滨度假城市坎昆计划打造美洲最大的中国产品博览中心，负责该项目的企业周四称，建设工程应能很快开工，此前法院作出了对其有利的判决。

该博览中心名为坎昆龙城（Dragon Mart Cancun），耗资1.8亿美元。该项目遇到了多重阻碍，包括担忧本地企业受到影响的商业组织的投诉和环保主义者对附近珊瑚礁的担忧。

墨西哥总统涅托（Enrique Pena Nieto）所在的革命制度党（Institutional Revolutionary Party）领导的州政府批准了该项目，但是左翼政党民主革命党领导的市政府反对该项目。

4月，坎昆龙城起诉坎昆市政府，以消除对项目构成威胁的政治僵局。上个月，革命制度党再次获得坎昆市政府控制权，本周一个州法院判决坎昆市应该批准该项目。

“对于坎昆龙城来说，下一步是等待市政府给我们建筑许可，目前没有停止项目的可能性。”该公司首席执行官Carlos Lopez在声明中称。

革命制度党将于9月底控制坎昆市政府。（完）