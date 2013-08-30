中国股市：沪综指小幅收升，本周创逾五个月最大单周涨幅

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油产品出口较上月同期增长24.8%至312,489吨--SGS
注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海8月30日 - 中国股市沪综指周五小幅收升，本周累计则上涨2%，创逾五个月最大单周涨幅。本周自由贸易区概念股表现强劲，不过市场对月末流动性及下月的经济数据仍有担忧，股市总体表现出窄幅震荡、缓慢攀升的局面。
沪综指 收报2,098.382点，涨1.155点，或0.06%，本周涨幅达到2%，此前最大单周涨幅为3月22日当周的2.19%，8月累计涨幅则为5.25%；上海A股今日成交额为1,315亿元人民币，上日为1,049亿元.
“自贸区概念近期对大盘有一定支撑，但大家对旺季基本面和9月份流动性还是有些担忧。”浙商证券策略分析师戴康称。
他并指出，现在仍需要等待进一步的经济数据，来判断下一步的走向。9月份仍然有一些风险事件需要关注，包括叙利亚事件如何演变，美联储量化宽松(QE)退出进程，以及10月份美国债务上限问题讨论等。
中国保税区物流及房地产开发企业--外高桥 周五公告，拟定向增发不超过27亿元，投资中国(上海)自由贸易试验区一期建设项目，这是国务院批设自贸区后，上海首份自贸区开发方案。外高桥今日收报涨停。
沪深300指数 收跌0.19%，报2,313.910点；沪深300指数期货主力9月合约 收盘报2,302.2点，跌0.52%，成交909,314手。(完)
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注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写 。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率仍持低档 * 月初资金宽裕 * 短票利率趋跌 * RP利率靠向低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北4月10日 - 台湾银行间短率周一仍持在低档。资金调度人士表示，月初整体资金情势较显宽松， 带动短率续贴在低位，市场关注周三标售两年期定存单及央行冲销态度。 他们表示，月初市场普遍多钱，银行间倾向负数操作但执行不易，而近日台币走贬对外商银行宽裕资金不 成影响，令短率续处低位；只不过两大行对票券商一周拆款利率仍坚持在0.39%，其他银行则已降至0.36%以下 。 〞调钱都很快，市场资金很多。〞一大型银行资调人员说。 另一大型票券交易员称，尽管月初短票利率趋跌，但两大行对票券商一周拆款利率降幅较为有限、仍在0. 39%，关注后续央行冲销态度及大行间拆款利率走向。 台币兑美元周一早盘走弱，跟随亚币贬势。汇银人士表示，国际美元走强，盘初外商银买卖美元 皆有，汇出力道稍大，今日料先在区间内震荡。 本地时间17
(更正：标题中的“iShares白银持仓持平”有误，iShares尚未公布4月7日白银持仓数据。) 路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下降0.03% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,893,877.8 4月7日 26,902,831.3 4月6日 -8,953.5 -0.03% iShares 328,201,550.7 4月6日 328,201,550.7 4月6日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 张涛)