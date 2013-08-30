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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 16:59 BJT

台湾汇市：台币兑美元收创三周高位，新兴市场不安情绪降温

路透台北8月30日 - 台币兑美元 周五收盘升2.9分，创三周收盘高位。交易员表示，受叙利亚紧
张局势进一步缓解、新兴市场不安情绪降温带动，台币延续周三以来的稳步缓升走势，在外资汇入且继续买超
台股带动下，实质交投一早即升破维持逾两周的29.930-29.980区间，但央行基于维持台币动态稳定于尾盘进
场调节，令升值幅度收敛。
    
    汇银人士表示，外资趁着东南亚货币回升反向做空美元，并有部分自印度、印尼撤出的资金转进北亚的韩
国、台湾，由于央行在盘中并未刻意阻挡，使得近期的盘整区间遭到突破，29.930价位也从压力成为支撑。惟
下周能否站稳，还是要观察叙利亚局势等的变化，下周台币兑美元实质交投区间先看在29.800-29.950。    
    
    “这个月(台北外汇的日成交量)平均只有500支，(外资)只要100支就打下去了。”一位外商银行交易员说
。
    
    另一本地公股银行交易员则表示，外资这两天汇入的量比较多，央行也没有太用力挡。或许也因为国际油
价居高不下，让台币适时转强，有助于物价稳定。
    
    根据本地中国时报报导，受叙利亚局势动荡影响，下周成品油价调涨幅度恐创近半年来新高，汽、柴油每
公升价格预计各涨0.4与0.5台币，95无铅汽油上看35.9元，朝今年2月的36.4台币历史高点逼近。    
    
    台币兑美元8月累计升值幅度为0.45%，明显落后于韩元兑美元的1.2%。
    
    台币兑美元前波收盘高位是在8月12日的29.980价位。
    
    台股 周五收高1.32%，报8,021.89点。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超55.7
4亿台币，连三日买超共计125.39亿台币；上日为买超69.17亿台币。   
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度几无变动，美元/台币
指标一个月期报在-0.050/-0.030，上日在-0.050/-0.035。尾盘报价 来到29.860/29.890左右，
上日收在29.890附近。      
    
    下周全球重要数据及事件：     
    周一 汇丰中国8月PMI终值、台湾滙丰制造业PMI、G20领导人特别代表会议。   
    周二 美国采购经理人指数。
    周三 欧元区第二季GDP修正值、美国及加拿大7月贸易收支、美联储公布褐皮书。
    周四 台湾8月CPI、美国一周初请失业金数据、G20领导人峰会。
    周五 美国8月非农就业报告。           
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                         元                                    亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  29.983    30.012    29.870-30.012   30.012    7.04    5.99
                                                                       
 元太外汇经纪公司  29.980    30.002    29.880-30.002   30.002    3.18    2.74
                                                                       
 
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 美元/台币一个月期         -0.050/-0.030       -0.050/-0.035
 美元/台币六个月期         -0.200/-0.160       -0.180/-0.145
 (完)
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