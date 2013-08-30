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货币新闻 | 2013年 8月 30日 星期五 15:20 BJT

欧元区经济：一段时期内不要期待利率会调高--诺沃特尼

诺沃特尼说，新兴市场的动荡目前为止还未对欧元区经济产生影响。

“影响更多的体现在比如欧洲国家的融资环境有了改善，尤其是相当疲弱的国家。中期而言，余波是有可能的，但现在断言还太早，”他指出。

诺沃特尼称，美联储缩减购债计划的问题主要是一个心理上的问题。

“美联储目前每月买850亿美元的公债或抵押贷款证券，现在整个讨论其实就是购买规模可能从850亿美元变成500亿。”(完) (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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