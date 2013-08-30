台湾债市：10年期公债殖利率收跌，下周观察美非农就业数据叙利亚情势

* 五年、10年期公债殖利率收跌 * 下周关注周五的非农就业数据、叙利亚情势 * 10年新券102/10殖利率下周预估区间在1.7-1.75% 路透台北8月30日 - 台湾债市10年期公债102/10 周五发行前交易(when-is sued)殖利率收跌，交易商指出，美债殖利率下跌，加以五年券筹码稳固，空头保守，五年 和10年券殖利率收低。 不过，下周五(6日)美国将发布非农就业数据，月中更有美联储会议，预计将提出缩减 宽松的计划、规模，这让市场交易心态普遍保守，不管是五年、10年期公债的成交情况均相 当低迷。今日五年指标券102/2期只有成交21亿台币；10年券102/10期仅成交23.5亿台币。 〞这量实在太少了，很难说有什么指标性。〞一位民营银行业交易员说。但他也表示， 以目前10年期公债殖利率回到金融海啸之前的水位来看，1.7%的利率算是蛮吸引人的价位。 只不过，卡在9月美国的变数还很多，因此投资盘倾向先等一下再做打算。 102/10期公债周四开始发行前交易，将于9月14日标售，9月18日发行，金额400亿台币 。 美国公债价格周四上涨，因投资人为月末及长周末作准备，且对西方可能军事打击叙利 亚的担忧支持避险买需。指标10年期公债 周四上涨6/32，收益率从周三尾盘的2 .765%跌至2.745%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/2 -1.95 1.1205 1.1199-1.1340 21.0 10 102/10 -0.68 1.7272 1.7190-1.7280 23.5 另一位民营银行业交易员表示，目前台湾的利率水位，以央行的重贴现率来看，还在偏 低的水位。但10年期公债的殖利率1.7%左右--已创下近五年的高位，到达2008年11月间的水 位，的确颇为迷人。只不过，市场对央行后续的态度仍颇为忌惮，比如两年期定存单后续是 否续标，以及标售的金额等不确定因素，皆让终端买盘颇为迟疑。 台湾央行6月底将重贴现率维持在1.875%，已是连八季度维持不变；2008年11月间重贴 现率还在2.75%的高位。 〞这波利率上来已经累积一些补券的需求，或许9月过后美国的变数厘清，(投资买盘) 也可能会出来。〞前述交易员表示。目前交易商暂估，下周10年期公债102/10期公债殖利率 区间先看与本周相似，底部稍低一些，估计在1.68-1.75%。 一位外商银行交易员分析，若是美债下周走势若没有太大变化，比如殖利率在2.70-2.8 0%水位整理，则102/10公债殖利率料在1.7-1.75%水位；但若美10年期公债殖利率升破2.9% 关卡，则将带动102/10达到1.8%的水位。 至于叙利亚的情势，一证券商交易主管认为，战争若开打，将引发国际避险资金流入近 期相对强势的商品，比如美元、欧元、黄金及石油等。公债市场虽具有避险的好处，倒也不 见得能够受惠，因债市殖利率仍然看升。 不过也有一位证券商交易员则认为，以往战争行情的影响通常是短暂且局部，在事件过 后将回归平静。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 没有成 交 5 102/2 1.1205 2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)