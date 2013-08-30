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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 15:24 BJT

全球金市：金价或连续第二个月录得涨幅，但叙利亚及刺激政策担忧犹存

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1406.99 -0.65 -0.05 -15.98

现货银 23.69 -0.14 -0.59 -21.76

现货铂金 1515.50 1.80 +0.12 -1.27

现货钯金 734.00 0.02 +0.00 6.07

COMEX期金 1407.60 -5.30 -0.38 -16.00 18102

COMEX期银 23.71 -0.38 -1.60 -21.78 298

汇率

欧元/美元 1.3238

美元/日圆 98.15(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵 审校 孙茉莉)
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