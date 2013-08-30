全球金市：金价或连续第二个月录得涨幅，但叙利亚及刺激政策担忧犹存

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
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涨跌%
现货金 1406.99 -0.65 -0.05 -15.98
现货银 23.69 -0.14 -0.59 -21.76
现货铂金 1515.50 1.80 +0.12 -1.27
现货钯金 734.00 0.02 +0.00 6.07
COMEX期金 1407.60 -5.30 -0.38 -16.00 18102
COMEX期银 23.71 -0.38 -1.60 -21.78 298
汇率
欧元/美元 1.3238
美元/日圆 98.15(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵 审校 孙茉莉)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。