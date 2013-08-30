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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 18:25 BJT

《中国企业债发行日程表》--8月30日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
 发债主体   拟发规模   期限        年利率       主体评级     发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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*黔南州国资    15       7     利率区间6.6%-7.1%     AA       9/4-9/6   东方花旗证券 
营运公司          （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保)     
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*姜堰市城建     8       7     票面利率不超过7.70%   AA-      9/3-9/9    新时代证券      
投资发展公司      （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保)     
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钦州滨海新城    9       7           7.00%           AA       8/27-9/2     国海证券      
资产管理有限公司  （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保)     
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
======================================================================================
无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
===================================================================================
 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 曹巍浩；审校 吴芳/张喜良)
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