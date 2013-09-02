台湾数据：8月汇丰制造业采购经理人指数为50，景气趋稳

路透台北9月2日 - 以下为汇丰台湾8月制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2013年8月 2013年7月

50 48.6

主要调查结果：

** 8月PMI值为50.0，超过上月的48.6，显示景气状况与上月持平，结束此前连续3个月的减弱趋势。

**新订单总量下降，但降幅微弱。新出口订单小幅收缩，表明国际市场需求疲弱是导致月内新订单总量下降的主因。调查显示，中国大陆和欧美等市场需求疲弱，导致出口销售整体减缓。

**聘雇规模仍连续第三个月保持扩张，并且创下去年12月以来最大扩张率。

附注:PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善，若低于50.0，则表示恶化。(完)