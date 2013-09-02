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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 15:17 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月2日

路透上海9月2日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行
公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(9月2日-9月6日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 
    =====================================================================================
    2.基金发行  
    
     名称           基金公司        托管行       发行时间         备注   
    --------------------------------------------------------------------------                  
           
 天弘弘利债券      天弘基金       北京银行      9/2-9/6
    
 天弘同利          天弘基金       工商银行      9/2-9/11
 分级债券A/B
    
 德邦德利货币A/B   德邦基金       民生银行      9/2-9/12
    
 华安沪深300       华安基金       兴业银行      9/2-9/25
 量化增强A/C                  
    
 光大保德信        光大保德信基金 农业银行      8/21-9/3
 现金宝货币A/B

 信诚季季定期      信诚基金       建设银行      8/15-9/4
 支付债券

 汇添富年年利      汇添富基金     工商银行      8/15-9/4
 定期开放债券A/C

 长城增强收益      长城基金       建设银行     *8/8-9/4
 定期开放债券A/C
    
 中银保本二号混合  中银基金       招商银行      8/7-9/6
       
 方正富邦互利      方正富邦基金   交通银行     *8/1-9/6
 定期开放债券

 富国创业板指数    富国基金       建设银行      8/12-9/6
 分级A/B

 新华趋势领航股票  新华基金       工商银行      8/12-9/6

 广发聚优灵活      广发基金       中国银行      8/12-9/6
 配置混合
    
 易方达投资级      易方达基金     农业银行      8/19-9/6
 信用债债券A/C

 华润元大          华润元大基金   农业银行      8/19-9/6
 保本混合

 广发趋势优选      广发基金       农业银行      8/19-9/6     
 灵活配置混合

 鹏华丰泰定期      鹏华基金       浦发银行      8/19-9/6 
 开放债券

 鹏华丰实定期      鹏华基金       中信银行      8/19-9/6
 开放债券A/B

 大成中证500       大成基金       中国银行      8/19-9/6
 深市ETF
    
 工银瑞信双债      工银瑞信基金   中国银行      8/19-9/6
 增强债券       
    
 中海惠丰纯债      中海基金       广发银行      8/16-9/10
 分级债券A/B

 博时双债增强      博时基金       中国银行      8/15-9/11
 债券A/C
      
 富国目标收益      富国基金       建设银行      8/22-9/11
 两年期纯债债券
    
 国投瑞银沪深300   国投瑞银基金   工商银行      8/28-9/11
 金融地产ETF
    
 华商红利优选      华商基金       工商银行      8/19-9/13
 灵活配置混合

 上投摩根          上投摩根基金   中国银行      8/19-9/13
 红利回报混合
    
 易方达沪深300     易方达基金     建设银行      8/26-9/13
 医药卫生ETF
    
 银华信用          银华基金       工商银行      8/26-9/13
 季季红债券 
    
 长盛双月红1年期   长盛基金       农业银行      8/22-9/13
 定期开放债券A/C                              
    
 建信创新          建信基金       中信银行      8/26-9/18
 中国股票 
    
 博时双月薪        博时基金       建设银行      8/29-9/18
 定期支付债券 
    
 鹏华全球          鹏华基金       工商银行      8/29-9/18
 高收益债债券（QDII）
    
 富国国有企业债    富国基金       农业银行      8/26-9/18
 债券A/B/C   
    ===================================================================================== 
   3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    
     发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间            备注
                   (亿元)  
    
     财政部代发      260       3年      地方政府债       9/3-9/5
     财政部          300       3年      记账式国债       9/5-9/9
     国开行           50       7年      固息金融债       周一
                      50      10年      固息金融债       周一
     国开行       至多300 1/3/5/7/10年  固息金融债       周五        第36-40期第一次增发     
     农发行           80       5年      固息金融债       周一        2013年第12期金融债增发   
     申通地铁         60       5年       中期票据        周五
    =====================================================================================
    4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    ------------------------------
    央票到期    逆回购到期   合计 
   
      180         750       -570
   =====================================================================================    
 
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体        债券类型     到期本金规模     到期时间
                                     (亿元) 
     
     财政部        记账式国债        331.1        上周六(31日)
     国开行        固息金融债        279.7          周一
     中国联通      固息企业债         50            周二
    
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    ====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================(完)


 (整理 曹巍浩/丁淑琴；审校 吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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