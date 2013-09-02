《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月2日

路透上海9月2日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行 公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(9月2日-9月6日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 -------------------------------------------------------------------------- 天弘弘利债券 天弘基金 北京银行 9/2-9/6 天弘同利 天弘基金 工商银行 9/2-9/11 分级债券A/B 德邦德利货币A/B 德邦基金 民生银行 9/2-9/12 华安沪深300 华安基金 兴业银行 9/2-9/25 量化增强A/C 光大保德信 光大保德信基金 农业银行 8/21-9/3 现金宝货币A/B 信诚季季定期 信诚基金 建设银行 8/15-9/4 支付债券 汇添富年年利 汇添富基金 工商银行 8/15-9/4 定期开放债券A/C 长城增强收益 长城基金 建设银行 *8/8-9/4 定期开放债券A/C 中银保本二号混合 中银基金 招商银行 8/7-9/6 方正富邦互利 方正富邦基金 交通银行 *8/1-9/6 定期开放债券 富国创业板指数 富国基金 建设银行 8/12-9/6 分级A/B 新华趋势领航股票 新华基金 工商银行 8/12-9/6 广发聚优灵活 广发基金 中国银行 8/12-9/6 配置混合 易方达投资级 易方达基金 农业银行 8/19-9/6 信用债债券A/C 华润元大 华润元大基金 农业银行 8/19-9/6 保本混合 广发趋势优选 广发基金 农业银行 8/19-9/6 灵活配置混合 鹏华丰泰定期 鹏华基金 浦发银行 8/19-9/6 开放债券 鹏华丰实定期 鹏华基金 中信银行 8/19-9/6 开放债券A/B 大成中证500 大成基金 中国银行 8/19-9/6 深市ETF 工银瑞信双债 工银瑞信基金 中国银行 8/19-9/6 增强债券 中海惠丰纯债 中海基金 广发银行 8/16-9/10 分级债券A/B 博时双债增强 博时基金 中国银行 8/15-9/11 债券A/C 富国目标收益 富国基金 建设银行 8/22-9/11 两年期纯债债券 国投瑞银沪深300 国投瑞银基金 工商银行 8/28-9/11 金融地产ETF 华商红利优选 华商基金 工商银行 8/19-9/13 灵活配置混合 上投摩根 上投摩根基金 中国银行 8/19-9/13 红利回报混合 易方达沪深300 易方达基金 建设银行 8/26-9/13 医药卫生ETF 银华信用 银华基金 工商银行 8/26-9/13 季季红债券 长盛双月红1年期 长盛基金 农业银行 8/22-9/13 定期开放债券A/C 建信创新 建信基金 中信银行 8/26-9/18 中国股票 博时双月薪 博时基金 建设银行 8/29-9/18 定期支付债券 鹏华全球 鹏华基金 工商银行 8/29-9/18 高收益债债券（QDII） 富国国有企业债 富国基金 农业银行 8/26-9/18 债券A/B/C ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部代发 260 3年 地方政府债 9/3-9/5 财政部 300 3年 记账式国债 9/5-9/9 国开行 50 7年 固息金融债 周一 50 10年 固息金融债 周一 国开行 至多300 1/3/5/7/10年 固息金融债 周五 第36-40期第一次增发 农发行 80 5年 固息金融债 周一 2013年第12期金融债增发 申通地铁 60 5年 中期票据 周五 ===================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------ 央票到期 逆回购到期 合计 180 750 -570 ===================================================================================== 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 财政部 记账式国债 331.1 上周六(31日) 国开行 固息金融债 279.7 周一 中国联通 固息企业债 50 周二 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ==================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 =====================================================================================(完) (整理 曹巍浩/丁淑琴；审校 吴芳)