路透基点：置富产业信托45.67亿港元融资案进入一般银团阶段

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港8月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，星展银行及渣打银行安排的置富产业信托45.67亿港元融资案，在今日进入一般银团联贷阶段，昨天启动的高级银团联贷。
这笔贷款分为：A部分的五年期10.663亿港元有担保贷款、B部分的3.5年期23.4亿港元有担保贷款、C部分的11.607亿港元无担保贷款。这三个部份的贷款利率分别是按香港银行同业拆息(Hibor)上浮148个基点、130个基点和170个基点。
混合贷款平均年限为3.85年，承贷5亿港元的银行可获综合收益170个基点以及99个基点的费用，并获牵头行的头衔。
在一般银团组建阶段，承贷3.50亿港元的银行获得80个基点的费用和主办行头衔；承贷2.50亿港元的银行获得70个基点的费用和协办行头衔；承贷1.50亿港元的银行获得60个基点的费用和高级经理行头衔。
银行回覆截止期为9月18日。
一如先前的报导，该笔融资是为支持置富产业信托收购香港嘉湖银座地产。融资由这块新地产和将军澳的都会站作抵押。消息人士称贷款与价值比率将为65%左右。
该地产位于香港新界的天水围，售价为58.49亿港元。
这宗收购交易包括整座嘉湖银座商场，以及其他零售空间、幼稚园、车位、嘉湖山庄及嘉湖银座一期和二期发展项目。
置富产业信托在8月初时曾宣布，负债比率/总杠杆比率将由20.9%(于2013年6月 30日)增加至约34.5%(紧接购买完成后)。
在2012年2月，置富产业信托获得一笔14亿港元三年期贷款，用于支持其收购两家香港零售地产--丽城花园及和富中心。该笔交易由澳新银行、星展银行和渣打银行牵头，最高综合收益为260个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码200个基点。（完）
(编译 高琦 审校 石冠兰)
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中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。