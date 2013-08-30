表格：外资在韩国股市买超5,016亿韩元，连续六日买超

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透首尔8月30日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超5,016亿韩元，连续六个交易日买超，期间累计买超金额15,192亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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8月30日 501.6 -46.6 -439.2
8月29日 467.0 62.2 -514.7
8月28日 133.6 73.6 -189.7
8月27日 110.6 56.0 -170.8
8月26日 186.4 38.7 -200.8
8月23日 120.0 -57.4 -54.3
8月22日 -96.3 51.2 46.5
8月21日 -139.6 81.4 70.9
8月20日 299.3 -296.9 2.9
8月19日 127.5 -196.5 65.9
8月16日 220.0 -9.5 -194.5
8月14日 358.1 -30.8 -323.4
8月13日 173.8 141.6 -311.0
8月12日 -58.6 96.1 -40.7
8月 9日 -44.6 -4.2 46.2
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本月以来 2,159.4 -13.9 -2,018.9
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今年以来 -7,052.0 9,121.3 -1,387.6
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(完)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。