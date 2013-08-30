《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月30日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港8月30日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:26时,1港元=0. 78908人民币 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价 A/B股比 元) (港元) 价 万科 9.46 15.62 0.77 深物业 9.07 7.27 1.58 南玻 8.68 6.13 1.79 深康佳 3.52 2.64 1.69 ST中华 4.19 1.56 3.40 ST中冠 9.83 5.00 2.49 深深宝 8.96 6.00 1.89 深华发 6.52 3.64 2.27 深赤湾 14.11 13.50 1.32 招商地产 28.20 24.31 1.47 特力 6.61 4.22 1.99 飞亚达 7.35 6.38 1.46 一致药业 36.83 31.44 1.48 深深房 3.78 2.91 1.65 ST盛润 6.38 5.35 1.51 深南电 4.07 2.68 1.92 深纺织 7.93 5.64 1.78 方大集团 5.74 3.01 2.42 深国商 25.40 13.36 2.41 深赛格 4.44 2.79 2.02 宝石 17.16 10.20 2.13 小天鹅 7.88 8.04 1.24 粤高速 2.99 2.63 1.44 晨鸣纸业 4.21 3.73 1.43 ST珠江 3.43 2.51 1.73 丽珠 38.40 35.80 1.36 美菱电器 3.57 3.82 1.18 大冷股份 7.65 5.96 1.63 粤电力 4.85 4.33 1.42 佛山照明 6.34 5.57 1.44 江铃汽车 15.95 20.62 0.98 沙隆达 9.82 5.22 2.38 苏常柴 5.71 4.38 1.65 威孚高科 22.12 19.58 1.43 古井贡酒 21.82 16.38 1.69 ST东海 5.52 4.57 1.53 长安汽车 10.46 9.90 1.34 京东方 2.11 1.82 1.47 鲁泰 8.13 9.12 1.13 本钢板材 2.83 2.46 1.46 张裕 31.29 25.60 1.55 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。