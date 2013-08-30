版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 15:40 BJT

日本债市：公债价格下跌，10年券收益率由三个半月低点回升

当日涨跌      上日
                                          最新报价     (基点)      收市价
                                                                      
 两年期公债                                  0.115%        +0.0      0.115%
 五年期公债                                  0.260%        +0.0      0.260%
 10年期公债                                  0.720%        +1.5      0.705%
 20年期公债                                  1.640%        +1.0      1.630%
 30年期公债                                  1.755%        +1.5      1.740%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                   144.35       -0.06      144.41
                                                                           
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                        
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                        
 (完)
    
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 郑茵 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐