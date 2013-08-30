中国债市：利率互换小幅下行，因资金价格有所回落但预期仍偏谨慎

路透上海8月30日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周五转为下跌，但幅度并不大。交易员表示，今日IRS小幅走低，主要因月末银行间流动性释放些许暖意，七天回购利率降幅较明显，然不少机构对9月资金面预期难保持乐观，市场谨慎交投情绪仍难消除。

“repo(回购)一年品种早上4.15%成交，最低到4.12%，现在对峙在4.14/13%左右。”广发银行交易员吴思捷称，今天七天回购利率下行，在一定程度刺激了repo品种下行，不过幅度并不是很大，成交也不是很多。

他进一步解释称，这几天资金面相对比较宽松，而之前IRS走势和资金面出现背离，有可能是受到了海外客盘的影响，因为从盘面来看基本都是外资在pay(支付固定收浮动)。

中国银行间资金市场周五步入月末，备付安排已妥的机构选择融出多余资金，市场流动性宽松，基准七天质押式回购加权利率 大幅下行。不过，下月资金面将受到长假和季末因素的双重扰动，机构对季末前资金情况多少“捏把汗”，资金面料有所波动，价格存在上涨压力。

对于IRS未来走势，“如果跟随资金面宽松的思路可能还会下行，不过到了9月份，看9月底资金面紧张的机构有可能会出来pay，下行的空间估计不会很大。”他强调。

中国央行公开市场连续五周净投放，本周规模缩至415亿元人民币。央行通过持续“锁长放短”操作，在平稳月末资金面的同时，亦逐步稳定市场预期；而续做三年央票锁定长期资金，或意在进一步纠正银行体系内部流动性期限错配问题。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1420/4.2540 4.0893/4.1660 4.1390/4.2240 4.2483/4.3360 4.2559/4.5484

上日 4.1360/4.2440 4.0897/4.1680 4.1480/4.2320 4.2563/4.3420 4.3000/4.5300

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变化 +0.0060/+0.0100 -0.0004/-0.0020 -0.0090/-0.0080 -0.0080/-0.0060 -0.0441/+0.0184

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。