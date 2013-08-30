路透基点：北京控股60亿港元贷款案牵头行团队成员变更--RLPC

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港8月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，北京控股有限公司正在筹办的60亿港元(7.74亿美元)五年期贷款的牵头银团发生变化，澳新银行加入成为新牵头行，而中国农业银行退出银团。
另外七家牵头银行包括：中国银行香港分行、星展银行、恒生银行、汇丰银行、瑞穗银行、渣打银行和永隆银行。
消息人士透露，八家牵头行将平均承销贷款。预计最早在下周就进入银团联贷阶段。
如此前报导，所筹款项的一部分将支应斥资82.2亿港元收购中国燃气控股有限公司股份的交易，另一部分用作再融资。
该公司上个月底宣布收购中国燃气的22.1%股份。北京控股评级为Baa1。
在2011年3月，北京控股获得一笔20亿港元的三年期定期贷款，利率为较香港银行同业拆息加码105个基点。
北京控股是由北京市政府于1997年创立，负责提供天然气管道以及污水处理服务。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。