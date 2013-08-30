路透基点：联颖科技委托台湾土地银行安排8亿台币再融资贷款--RLPC

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港8月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市公司--联颖科技股份有限公司已经委托台湾土地银行安排一笔8亿台币(约合2,670万美元)再融资贷款。
贷款期限料为3.5年，料将与10月启动。
筹得资金将用于为2011年6月的12亿台币3.5年期循环贷款提供再融资。这笔有担保循环贷款，台币部分利率为次级市场商业票据利率加码70基点，美元部分利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码70基点。最高综合收益为74.6基点。
根据公司网站，联颖科技主营绝缘材料及导电体，信号、数据传输，IT设备及连接器、布线系统、网络工程，通讯线缆及设备，产品的研发与制造。(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。