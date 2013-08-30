路透基点：联颖科技委托台湾土地银行安排8亿台币再融资贷款--RLPC

筹得资金将用于为2011年6月的12亿台币3.5年期循环贷款提供再融资。这笔有担保循环贷款，台币部分利率为次级市场商业票据利率加码70基点，美元部分利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码70基点。最高综合收益为74.6基点。