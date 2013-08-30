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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 16:11 BJT

路透基点：联颖科技委托台湾土地银行安排8亿台币再融资贷款--RLPC

路透香港8月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市公司--联颖科技股份有限公司已经委托台湾土地银行安排一笔8亿台币(约合2,670万美元)再融资贷款。

贷款期限料为3.5年，料将与10月启动。

筹得资金将用于为2011年6月的12亿台币3.5年期循环贷款提供再融资。这笔有担保循环贷款，台币部分利率为次级市场商业票据利率加码70基点，美元部分利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码70基点。最高综合收益为74.6基点。

根据公司网站，联颖科技主营绝缘材料及导电体，信号、数据传输，IT设备及连接器、布线系统、网络工程，通讯线缆及设备，产品的研发与制造。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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