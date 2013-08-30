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货币新闻 | 2013年 8月 30日 星期五 16:12 BJT

中国个股：光大证券被处罚款逾5亿元，四位决策责任人终身证券市场禁入--证监会

路透北京8月30日 - 中国证监会周五称，没收光大证券 违法所得8,721余万元人民币并处五倍罚款，合计5.23亿元；同时四位相关决策责任人徐浩明、杨赤忠、沈诗光和杨剑波被处以终身证券市场禁入。

证监会是在每周例行新闻发布会上做出上述表述。

“光大证券异常交易事件涉及内幕交易、信息误导等多种违法行为。”证监会称，停止光大从事自营业务，但固收除外，并暂停审批光大新业务。

证监会还表示，光大事件中受损投资者可依法通过民事诉讼，申请赔偿。

光大证券股票周五临时停牌，上海证交所网站刊登停牌原因是重要事项未公告。在路透询问停牌具体原因时，光大证券相关人士未做解释，只是说，“稍后会有公告。

光大证券股票周四收报10.07元。

光大证券在8月16日上午错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元人民币，实际成交72.7亿元，集中买单促使大盘出现异动，沪综指瞬间暴涨约5%。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。

上海证监局和中国金融期货交易所已对光大证券下达处理通知，包括期指空单只能平仓等。而光大证券总裁徐浩明近日亦宣布辞职，由董事长袁长清代行总裁职责。（完） (发稿 丁琦；撰写 乔艳红; 审校 曾祥进)
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