路透基点：三家银行推出台湾信昌化工的25亿台币贷款

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港8月30日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士报导称，中国信托商业银行、兆丰国际商业银行以及台北富邦商业银行已经发起台湾信昌化工的25亿台币（8,350万美元）五年期贷款案。信昌化工为台湾水泥的全资子公司。
这笔贷款以土地、厂房和机械设备为抵押担保，分为两部分。其中19亿台币的定期贷款利率较次级市场商业票据加码60个基点，6亿台币的循环信贷则为加码65个基点。两档贷款的税前保底利率都为1.5%。
承贷3.75亿台币或以上的银行可获得18个基点的前端费以及牵头行头衔；承贷3-3.74亿台币的银行可获得12个基点的费用及协办行头衔；承贷2-2.99亿台币的银行获得8个基点费用。
银行回复截止日期是9月末。
如此前报导，所筹资金将用于再融资及营运资本。
信昌化工曾在2008年12月签署一笔36.6亿台币的五年期贷款，最高综合收益58.66基点，利率较90天期二级市场商业票据加码55个基点。（完）
(编译 高琦 审校 石冠兰)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。