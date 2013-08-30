路透基点：三家银行推出台湾信昌化工的25亿台币贷款

路透香港8月30日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士报导称，中国信托商业银行、兆丰国际商业银行以及台北富邦商业银行已经发起台湾信昌化工的25亿台币（8,350万美元）五年期贷款案。信昌化工为台湾水泥的全资子公司。

这笔贷款以土地、厂房和机械设备为抵押担保，分为两部分。其中19亿台币的定期贷款利率较次级市场商业票据加码60个基点，6亿台币的循环信贷则为加码65个基点。两档贷款的税前保底利率都为1.5%。

承贷3.75亿台币或以上的银行可获得18个基点的前端费以及牵头行头衔；承贷3-3.74亿台币的银行可获得12个基点的费用及协办行头衔；承贷2-2.99亿台币的银行获得8个基点费用。

银行回复截止日期是9月末。

如此前报导，所筹资金将用于再融资及营运资本。

信昌化工曾在2008年12月签署一笔36.6亿台币的五年期贷款，最高综合收益58.66基点，利率较90天期二级市场商业票据加码55个基点。（完）