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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 16:42 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币稍微收升，隔夜美元大涨但中间价淡然以对

* 人民币即期稍微收升
    * 中间价稍走低，总体仍稳定
    * 隔夜美元大涨影响有限
    * 月末+周末市场交易兴致不高
    * 本月累计收升0.15%，年内至今涨1.81%

 (更新收盘报价)
    路透北京8月30日 - 人民币兑美元即期 周五收盘稍微走升，维持上日平淡市
况。隔夜美元指数大涨至逾三周高位，但人民币中间价今日仅稍微低开应对。交易员表示，
市场还是没有方向，加上时值本月最后一个交易日，交易兴致更为低迷。
    
    上海一股份行外汇交易主管表示，市场波动就10几个点子，6.12这个位置又比较敏感，
加上今天是8月最后一个交易日，大家做的也就不多。
    
    “现在市场上不太敢去推（人民币）升值，央行的态度还不清楚。自营还是以观望为主
，动得太少了。”他表示，虽然美国数据很好、美元指数大涨，但中间价还是不为所动，对
人民币汇率影响也就比较小。
   
    东京汇市美元指数周五持稳在四周高位附近，稍早大涨因乐观的美国经济数据给予提振
；日圆则因日本出口商的月底资金流动而获得支撑。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.1195        6.1205    0.02%
                  中间价               6.1709        6.1690    -0.03%
            成交额                    108亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.84% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        18         6.1191    6.1209
            2013年来即期升贬值幅度      1.81%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF       970                      
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:33            今日         上日        
             1年期NDF                 6.2370/15      6.2450       
                     CNH即期          6.1157/62      6.1173       
 
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然; 审校 张喜良/曾祥进)
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