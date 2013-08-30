更新版 1-中国汇市：人民币稍微收升，隔夜美元大涨但中间价淡然以对

* 人民币即期稍微收升 * 中间价稍走低，总体仍稳定 * 隔夜美元大涨影响有限 * 月末+周末市场交易兴致不高 * 本月累计收升0.15%，年内至今涨1.81% (更新收盘报价) 路透北京8月30日 - 人民币兑美元即期 周五收盘稍微走升，维持上日平淡市 况。隔夜美元指数大涨至逾三周高位，但人民币中间价今日仅稍微低开应对。交易员表示， 市场还是没有方向，加上时值本月最后一个交易日，交易兴致更为低迷。 上海一股份行外汇交易主管表示，市场波动就10几个点子，6.12这个位置又比较敏感， 加上今天是8月最后一个交易日，大家做的也就不多。 “现在市场上不太敢去推（人民币）升值，央行的态度还不清楚。自营还是以观望为主 ，动得太少了。”他表示，虽然美国数据很好、美元指数大涨，但中间价还是不为所动，对 人民币汇率影响也就比较小。 东京汇市美元指数周五持稳在四周高位附近，稍早大涨因乐观的美国经济数据给予提振 ；日圆则因日本出口商的月底资金流动而获得支撑。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1195 6.1205 0.02% 中间价 6.1709 6.1690 -0.03% 成交额 108亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.84% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 18 6.1191 6.1209 2013年来即期升贬值幅度 1.81% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 970 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:33 今日 上日 1年期NDF 6.2370/15 6.2450 CNH即期 6.1157/62 6.1173 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 张喜良/曾祥进)