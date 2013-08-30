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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 16:45 BJT

《汇市解析》》--技术面及价位预测

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3245      1.3240       +0.04       +0.39      1.3194
 美元/日圆                            98.05       98.34       -0.29      +13.04       86.74
 欧元/日圆                           129.90      130.20       -0.23      +13.49      114.46
 美元/瑞郎                           0.9296      0.9304       -0.09       +1.54      0.9155
 英镑/美元                           1.5505      1.5503       +0.01       -4.59      1.6251
 美元/加元                           1.0521      1.0530       -0.09       +6.05      0.9921
 澳元/美元                           0.8930      0.8929       +0.01      -14.08      1.0393
 新西兰元/美元                       0.7773      0.7767       +0.08       -6.16      0.8283
 澳元/日圆                           87.570      87.810       -0.27       -2.84      90.130
 新西兰元/日圆                       76.220      76.380       -0.21      -45.87     140.820
 英镑/日圆                           152.06      152.46       -0.26       +7.98      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1481      1.1489       -0.07       -8.44      1.2540
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
 .
 (完)
    
      
      
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 (编译 郑茵 审校 杜明霞)
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