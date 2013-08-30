中国票据市场：转贴利率本周止升转降，因资金向宽及机构收票补充贷款额度

路透北京8月30日 - 中国票据市场转贴利率本周止升转降，因银行间流动性向宽，且机构释放收票需求以补充信贷规模。交易员表示，转入月初转贴利率下行的可能性较大，但更长远看9月份资金价格或受季末等扰动因素而上涨，因此下月底前转贴利率整体或易上难下。

“一方面是资金宽松，资金价格也下来一些，还有月末机构信贷规模调整完毕，出现一些收票的，所以转贴利率还是降了。”华东一银行交易员称。

据他透露，目前六个月左右的票据，转贴成交价格在年息6.2%-6.3%左右。该交易员并预计，下周将是月初，转贴利率可能是下，不过因资金价格中枢迟迟未能回归到上半年水平，所以票价仅在一周内的跌幅预计也比较有限。

回顾今年银票6个月期转贴参考利率 走势可见，今年初至5月中旬该利率基本呈单边下跌态势；不过6月中下旬，银行间市场一度出现回购利率飞涨的流动性困局，同期转贴利率也随之飙升，其中六个月品种则在10%左右，长短期限利率出现倒挂。

此后，“钱荒”风波渡过，货币市场资金价格回落带动转贴利率下行，而最近一个月该利率呈区间波动中趋涨的态势。

对于季末前转贴利率走势，上海一银行交易员认为，虽然央行滚动进行逆回购稳定市场心态，但下个月毕竟面临季末，资金价格也不会太低，“到月末的话，票(转贴利率)还是会涨的，徘徊在6%-7%的区间吧。”

中国央行公开市场连续五周净投放，本周规模缩至415亿元人民币。央行通过持续“锁长放短”操作，在平稳月末资金面的同时，亦逐步稳定市场预期；而续做三年央票锁定长期资金，或意在进一步纠正银行体系内部流动性期限错配问题。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.2275/6.0254 6.3308/6.1285 6.7824/6.5062

上周五 6.2555/6.0415 6.3585/6.1205 6.7776/6.4625

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变动 -2.8bp/-1.61bp -2.77bp/+0.80bp +0.48bp/+4.37bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.8660%，较上周五5.8998%水平下跌。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。