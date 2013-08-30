美国仍希望与盟国一起对叙利亚采取行动--国防部长

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉8月30日 - 美国国防部长哈格尔周五称，美国继续寻求以联合方式对叙利亚采取行动。此前英国议会否决对叙动武。
“这是总统奥巴马和美国政府的目标……无论作出怎样的决定，都应是国际合作的结果，”哈格尔访问菲律宾时说道，并表示美国将继续与英国磋商。
“我们将继续寻求国际联合行动。我认为你会看到一些国家公开声明他们对使用化学武器的态度。”
当被问及阿萨德在目前阶段是否还能采取什么行动来消除军事行动威胁时，哈格尔表示，不会“根据假设情况进行猜测”。
“我没有听说阿萨德政府在任何问题上的态度有任何改变。我根据实际情况进行应对。”
参加周四美国政府官员与高级议员简报会的众议员恩格尔（Eliot Engel对路透表示，奥巴马政府官员称他们对叙利亚使用化学武器毫不怀疑，并认为阿萨德政府使用了化学武器。
哈格尔参加了此次电话会议，称“今天电话会议的目的不是为了说服谁”。
“目的是告诉国会领导人我们的想法和态度，并寻求他们的意见。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。