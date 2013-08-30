美国仍希望与盟国一起对叙利亚采取行动--国防部长

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉8月30日 - 美国国防部长哈格尔周五称，美国继续寻求以联合方式对叙利亚采取行动。此前英国议会否决对叙动武。

“这是总统奥巴马和美国政府的目标……无论作出怎样的决定，都应是国际合作的结果，”哈格尔访问菲律宾时说道，并表示美国将继续与英国磋商。

“我们将继续寻求国际联合行动。我认为你会看到一些国家公开声明他们对使用化学武器的态度。”

当被问及阿萨德在目前阶段是否还能采取什么行动来消除军事行动威胁时，哈格尔表示，不会“根据假设情况进行猜测”。

“我没有听说阿萨德政府在任何问题上的态度有任何改变。我根据实际情况进行应对。”

参加周四美国政府官员与高级议员简报会的众议员恩格尔（Eliot Engel对路透表示，奥巴马政府官员称他们对叙利亚使用化学武器毫不怀疑，并认为阿萨德政府使用了化学武器。

哈格尔参加了此次电话会议，称“今天电话会议的目的不是为了说服谁”。

“目的是告诉国会领导人我们的想法和态度，并寻求他们的意见。”（完）