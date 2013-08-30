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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 17:43 BJT

路透基点：江苏王子制纸已敲定22亿元人民币双档贷款

路透香港8月30日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士报导称，江苏王子制纸有限公司已经敲定一笔22亿元人民币（3.59亿美元）的双档融资，以用于一个纸浆生产项目。

如此前报导，该融资包括5亿元的一年期循环信贷和17亿元的五年期定期贷款。

担任牵头行和代理行的中国银行江苏分行在循环信贷和定期贷款部分各承担2亿元和6亿元。交通银行在双档贷款方面的承贷份额与中国银行一样，担任主办行。中国工商银行在循环信贷和定期贷款部分各承担1亿元和5亿元。

贷款协议在8月中签署。

该融资由第三方公司提供担保，利率是中国人行基准利率的100%。定期贷款将在两年宽限期后，按半年期分次偿还。

借款方是日本王子制纸的子公司。（完）

(编译 高琦;审校 隋芬)
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