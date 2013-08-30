路透基点：江苏王子制纸已敲定22亿元人民币双档贷款

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透香港8月30日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士报导称，江苏王子制纸有限公司已经敲定一笔22亿元人民币（3.59亿美元）的双档融资，以用于一个纸浆生产项目。
如此前报导，该融资包括5亿元的一年期循环信贷和17亿元的五年期定期贷款。
担任牵头行和代理行的中国银行江苏分行在循环信贷和定期贷款部分各承担2亿元和6亿元。交通银行在双档贷款方面的承贷份额与中国银行一样，担任主办行。中国工商银行在循环信贷和定期贷款部分各承担1亿元和5亿元。
贷款协议在8月中签署。
该融资由第三方公司提供担保，利率是中国人行基准利率的100%。定期贷款将在两年宽限期后，按半年期分次偿还。
借款方是日本王子制纸的子公司。（完）
(编译 高琦;审校 隋芬)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。