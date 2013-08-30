路透基点：江苏王子制纸已敲定22亿元人民币双档贷款

如此前报导，该融资包括5亿元的一年期循环信贷和17亿元的五年期定期贷款。

担任牵头行和代理行的中国银行江苏分行在循环信贷和定期贷款部分各承担2亿元和6亿元。交通银行在双档贷款方面的承贷份额与中国银行一样，担任主办行。中国工商银行在循环信贷和定期贷款部分各承担1亿元和5亿元。