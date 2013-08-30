版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 17:14 BJT

标题新闻：法国总统奥朗德称英国议会投票反对在叙利亚采取军事行动，这不会影响法国的意志

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐