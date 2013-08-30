中国债市：现券继续盘整，谨慎气氛浓厚短期难脱弱势震荡格局

路透北京8月30日 - 中国银行间债市周五现券继续盘整。市场人士表示，市场谨慎气氛浓厚，对三季度末的资金面预期仍不乐观，寥寥的买盘多集中于安全性更高的短债；未有明确利好推出的前提下，现券料短期内难脱弱势震荡格局。

“现券波澜不惊，成交都很少，”上海一银行交易员称，“现在都看央行调控，不放松债市就没啥反应；PMI数据影响都不大，除非好得不得了。”

他进一步指出，市场对9月资金面预期不是很乐观，利率市场化进程中，债券切换周期和操作思路或都要随之调整。当前有限的买盘，多集中在收益尚好的短期融资券等短债。在可预见的时期内，脱离震荡市的可能性都不大。

银行间资金市场周五步入月末，备付安排已妥的机构选择融出多余资金，市场流动性宽松，基准七天质押式回购加权利率 大幅下行。不过，下月资金面将受到长假和季末因素的双重扰动，机构对季末前资金情况多少“捏把汗”，资金面料有所波动，价格存在上涨压力。

至于国债期货的推出，其则表示，刚开始监管层并不让商业银行入场，虽有杠杆可借用，券商等机构也不会过于期冀借此获利，特别是光大乌龙指事件后，“别钱没弄多少，弄出些事来就不好了。”

中国证监会周五表示，中国金融期货交易所将于下周五(9月6日)正式推出国债期货，证实了路透此前报导。在阔别18年之后，中国金融市场将再添一个重要的利率衍生工具。证监会并称，光大证券 被处罚款逾5亿元，四名决策责任人被处以终身证券市场禁入。

剩余期限约9.73年的固息国债130011券最新成交对应收益率 在4.0359%，上日尾盘报4.0203%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0408 3.7350

上日 2.9480 4.3507

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8473/3.7909 国债参考率报价 3.5900/3.5164 金融债参考率报价 4.3489/4.2856(完)

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