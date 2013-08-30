更新版 2--中港个股：平安保险有信心年内完成可转债发行，投资策略重固息产品

* 平安称有信心年内完成可转债发行，提升公司偿付能力

* 下半年投资重点为固定收益产品

* 股权类投资关注高分红的蓝筹股

* 券商研究称其寿险增长超预期，予谨慎推荐评级

路透香港/上海8月30日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险 2318.HK 601318.SS 称有信心年内完成发行260亿元人民币可转债，提升公司偿付能力；同时基于下半年国内资金面偏紧的情况，公司投资重心将偏向固定收益类产品。

首席财务官姚波在业绩发布会上称，于6月末集团的偿付能力充足率为162.7%，完成可转债的发行后，预计偿付能力将升至181.2%，回复至去年末相若水平。

“发行可转债可进一步补充资本，为未来的业务发展提供更大保障。”他说，发行计划已于4月得到中国证监会发审委的通过，但要等待市场窗口。

分析师称，由于业务的持续增长，平保偿付能力下滑，尤其关注寿险的偿付能力进一步下行至150%充足II类的监管红线，故期待公司发行可转债以提升资本水平。

投行美银美林称，平保上半年的业绩稳固，惟部分投资者可能担忧公司偿付能力下降的情况，但估计完成发行可转债之后，偿付能力将提升15-20个百分点。

于6月末，平安寿险的偿付能力充足率为176.1%，去年末则为190.6%；平安产险的偿付能力充足率179.5%，去年末为178.4%。

不过亦有分析师指出，作为集团层面，其偿付能力只要能够保持在100%充足一类监管红线之上，跌破150%对平安的业务影响并不会太大。

平保此前公布，中期净利为197亿元人民币，同比增长28.3%，高于市场预期，主要受投资和银行利润贡献增加的带动。

国信证券最新研究报告指出，在四家A股上市保险公司中，中国平安的新业务价值增速最快，达10.4%，明显超预期，寿险业务已结束前两年的负增长周期。

“如果保单继续率可以维持在健康水平，人力保持稳定，行业竞争环境和投资环境不再恶化，则有效业务价值有望达成。”国信研报维持对于中国平安的“谨慎推荐”评级。

**投资策略重固息产品**

平保上半年的总投资收益达264亿元人民币，同比增长90%，在同业之中增长最高。期内年化总投资收益率4.9%，远高于去年同期的3.7%，因公司抓住资本市场波动带来的投资机会，优化资产结构，已实现收益由亏转盈。

平安首席投资执行官陈德贤称，上半年加大对高收益权益类投资，现在对权益类投资的仓位比较满意，分红率4.28%，相信下半年还会有一定贡献。

他并称，上半年对另类投资的平均收益率为6.3%，而下半年将集中固定收益类投资，将集中在固定收益类投资，包括债券或非资本市场产品，例如债权计划或定存，以稳定提升投资收益；下半年公司对股权类产品只会少量配置。

“股权类投资以提升长期稳定性收益为目标。”陈德贤表示，下半年因资金面偏紧，大盘股的机会不大，但是对于分红率较高的蓝筹股，中国平安的策略还是长期持有、寻机增持。

上半年中国平安投资组合中，固定收益投资占83.6%，较去年底提高2.2个百分点；权益类投资为9.4%，较上年底下降0.1个百分点。

平安银行 上半年为平安贡献利润38.77亿元，同比增长12%，惟期内净息差按年下降0.23个百分点至2.19%，6月末的核心资本充足率更降至7.29%，资本充足率则为8.78%。

平安银行行长邵平称，该行存款增长非常好，因此会积极推进向平安集团定向发行200亿元人民币，并加快推进发行500亿元次级债。预计完成定向增发后资本充足率将升至10.64%，净息差可望改善。