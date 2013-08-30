中国能源：提高可再生能源电价附加，实行分区光伏标杆上网电价--发改委

* 提高可再生能源电价附加征收标准

* 对光伏电站实行分区域的标杆上网电价政策

* 截至2011年底，可再生能源发展基金资金缺口107亿元

* 并非煤电价格联动

路透北京8月30日 - 为促进节能减排、促进可再生能源发展，中国国家发改委下发通知，决定自9月25日起提高可再生能源电价附加征收标准，并明确对光伏电站实行分区域的标杆上网电价政策。

发改委网站周五刊登的新闻稿称，自今年9月25日起，将除居民生活和农业生产之外的其他用电征收的可再生能源电价附加标准由现行的每千瓦时0.8分钱提高至1.5分钱，将燃煤发电企业脱硝电价补偿标准由每千瓦时0.8分钱提高至1分钱，除尘电价补偿标准为每千瓦时0.2分钱。

“在不提高销售电价水平的前提下，此次电价调整主要通过对燃煤发电企业上网电价进行结构调整来实现，不会增加居民和企业负担，”发改委有关负责人在答记者问时称。

中国在销售电价中征收可再生能源电价附加作为可再生能源发展基金，征收标准从2006年的每千瓦时0.1分钱逐步提高到现行的每千瓦时0.8分钱，目前每年筹集金额200亿元人民币左右。但近年来可再生能源发展迅速，截止2011年底资金缺口为107亿元。

“若不进一步提高标准，预计2015年可再生能源电价附加资金缺口将达到330亿元左右，”发改委在新闻稿中称。

而为了促进光伏产业健康发展、完善光伏发电价格政策，发改委还下发《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，其中明确对光伏电站实行分区域的标杆上网电价政策：根据各地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类资源区，分别执行每千瓦时0.9元、0.95元、1元的电价标准；对分布式光伏发电项目，实行按照发电量进行电价补贴的政策，电价补贴标准为每千瓦时0.42元。

通知称，分区标杆上网电价政策适用于今年9月1日后备案（核准），以及9月1日前备案（核准）但于2014年1月1日及以后投运的光伏电站项目；并明确标杆上网电价和电价补贴标准的执行期限原则上为20年。

**并非煤电价格联动**

发改委在“进一步完善可再生能源和环保电价政策”的通知中并要求，各省级价格主管部门要结合本地实际，抓紧提出具体方案，把可再生能源和环保电价政策落实到位。

针对这样做是否和煤电价格联动有关的提问，发改委负责人表示，这次电价调整属于电价结构调整，不是煤电价格联动，“目前，虽然大部分地区电煤价格波动幅度已超过5%，但在时间上尚未达到一年的联动周期。”

去年底国务院印发《关于深化电煤市场化改革的指导意见》规定，以年度为周期，当电煤价格波动幅度超过5%时，实施煤电价格联动。

根据“十二五”(2011-2015年)减排目标，“十二五”期间全国火电行业二氧化硫、氮氧化物排放量要分别削减16%、29%，到2017年全国重点地区PM2.5浓度要下降15%-25%。自2014年7月1日起，现有火电厂要执行新的大气污染物排放标准，二氧化硫、氮氧化物、烟尘浓度排放限值将更加严格。

为此，所有燃煤电厂都要安装脱硫、脱硝设施，实施现有除尘设施升级改造。截至目前，全国火电装机中已投运脱硫、脱硝装置的占比分别高达92%、27%，全国燃煤机组平均脱硝效率超过66%。(完)

欲览详情，请点击国家发改委网站链接

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here (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)