更新版 1-中国货币市场：资金宽松七天回购利率大降，但对季末前流动性趋谨慎

(新增收盘报价)

路透北京8月30日 - 中国银行间资金市场周五步入月末，备付安排已妥的机构选择融出多余资金，市场流动性宽松，基准七天质押式回购加权利率 大幅下行。

不过，下月资金面将受到长假和季末因素的双重扰动，机构对季末前资金情况多少“捏把汗”，资金面料有所波动，价格存在上涨压力。

“今天市场还是比较宽松，主要资金供给在一、七、14天都有。”上海一大型券商交易员称，我觉得今天这个价格还是能够反映市场情况的，不过(和昨天相比)一下子下得有点多，下周可能会有反弹，因为央行逆回购(中标利率)有指导性在里面的。”

此外，另有业内人士透露，有部分机构以中低等级信用债做质押，持续滚动融入七天期资金，这是支撑最近几日该期限加权利率围绕4.2%-4.3%难下的原因之一。

对于季末前的资金前景预期，上海一银行交易员表示，9月份还是有扰动因素，比较重要的是季末，此外还有假日因素等等，所以资金价格很可能在现在的水平上涨一些。

就路透访问的一家股份制银行的情况看，该行或从下月中旬开始，着手为季末考核“储备弹药”。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,194.16亿元人民币，较上日的4,937.58亿元增逾5%；其中七天品种成交596.89亿元，较上日的677.18亿元继续走低。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:24 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:一天 3.0408 2.9480 +9.28 4,452.99 七天 3.7350 4.3507 -61.57 596.89 14天 4.2297 4.3852 -15.55 79.80 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 3.2750 3.2050 -19.50 1,886.47 七天 3.5100 3.6200 -11.00 414.89 14天 3.8350 3.8450 -1.00 42.76 回购定盘利率 其中:隔夜 3.0560 3.0055 +5.05 七天 3.7500 4.4000 -65.00 14天 4.3900 4.3900 0.00 Shibor 其中:隔夜 3.0340 2.9570 +7.70 七天 3.7355 4.3180 -58.25 三个月 4.6572 4.6580 -0.08 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 康熙泽/曹巍浩; 审校 黄凯/张喜良)