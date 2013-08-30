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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 17:47 BJT

新兴汇市：印度卢比8月表现料为历史最差，东北亚货币表现亮眼

亚洲       当日     今年以来    2012年
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 日圆                        98.17      98.35      +0.18     -11.59      86.79
 坡元                       1.2734     1.2755      +0.16      -4.04     1.2219
 台币                       29.983     30.012      +0.10      -2.82     29.136
 韩元                      1109.75    1109.70      -0.00      -3.53    1070.60
 泰铢                        32.14      32.18      +0.12      -4.76      30.61
 菲律宾披索                  44.59      44.75      +0.36      -7.94      41.05
 印尼卢比                 10910.00   10920.00      +0.09     -11.73    9630.00
 印度卢比                    66.06      66.56      +0.76     -16.76      54.99
 马币                       3.2850     3.3135      +0.87      -6.91     3.0580
 人民币                     6.1193     6.1205      +0.02      +1.81     6.2303
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 隋芬)
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