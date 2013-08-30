基金产业：资金加速撤离新兴市场基金，过去一周净流出劲增近一倍

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透伦敦8月30日 - 过去一周资金加速撤离新兴市场，债券及股票基金净流出近60亿美元，为前一周的近两倍。
多家投资银行周五表示，上述数字是来自基金研究机构EPFR Global提供给客户的每周报告。
数据显示，8月28日止当周新兴市场债券基金净流出20.1亿美元，高于前一周的13亿美元。
银行引用EPFR数据指出，新兴市场股票基金净流出39亿美元，比前一周的17亿美元增加一倍以上。
新兴市场货币计价债券重创尤重，因土耳其里拉及印尼卢比等货币兑美元大跌。这类基金净流出11亿美元。
“当地货币债券的疲软表现，仍显示中长期投资大户非常不安的赎回倾向，”花旗分析师在报告中指出。
根据EPFR资料，新兴市场股票基金今年以来净流出近50亿美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。