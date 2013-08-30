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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 17:46 BJT

基金产业：资金加速撤离新兴市场基金，过去一周净流出劲增近一倍

路透伦敦8月30日 - 过去一周资金加速撤离新兴市场，债券及股票基金净流出近60亿美元，为前一周的近两倍。

多家投资银行周五表示，上述数字是来自基金研究机构EPFR Global提供给客户的每周报告。

数据显示，8月28日止当周新兴市场债券基金净流出20.1亿美元，高于前一周的13亿美元。

银行引用EPFR数据指出，新兴市场股票基金净流出39亿美元，比前一周的17亿美元增加一倍以上。

新兴市场货币计价债券重创尤重，因土耳其里拉及印尼卢比等货币兑美元大跌。这类基金净流出11亿美元。

“当地货币债券的疲软表现，仍显示中长期投资大户非常不安的赎回倾向，”花旗分析师在报告中指出。

根据EPFR资料，新兴市场股票基金今年以来净流出近50亿美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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