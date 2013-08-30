更新版 1-中国证券：监管层认定光大证券内幕交易，开出史上最大罚单

* 光大异常交易事件定性为内幕交易

* 对光大没收违法所得，并处5.23亿元罚款

* 突发事故引发异常波动不构成操纵市场

* 投资者可依法提起民事诉讼要求赔偿 (新增细节)

路透北京8月30日 - 中国监管层周五开出国内证券史上最大一笔罚单，光大证券 因内幕交易、信息误导等多项违法违规行为被处以5.23亿元罚款，并对相关责任人予以终身证券市场禁入等处罚。

证监会通报了光大证券异常交易事件的调查处理情况，认定光大证券在8月16日的异常交易事件中构成内幕交易、信息误导、违反证券公司内控管理等多项违法违规行为。

“光大证券在8月16日13时(公司高管层决策后)至14时22分转换并卖出50ETF、180ETF基金以及卖空IF1309、IF1312股指期货合约，构成《证券法》第202条和《期货交易管理条例》第70条所述的内幕交易行为。”证监会发言人表示。

证监会决定没收光大证券非法所得8,721万元，并处以五倍罚款，罚没款金额总计5.23亿元。

证监会同时宣布，对四位相关决策责任人徐浩明、杨赤忠、沈诗光和杨剑波分别给予警告，罚款60万元并采取终身证券市场禁入措施。

此外，光大证券除固定收益外的证券自营业务被停止，新业务亦暂停审批。

证监会并称，光大证券董事会秘书梅键在相关信息尚未披露、市场揣测众多的情况下，未做任何核实即以个人猜测对外发表言论，加剧了市场波动，对投资者造成了严重误导，对其处以罚款20万元。

光大证券在8月16日上午错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元人民币，实际成交72.7亿元，集中买单促使大盘出现异动，沪综指瞬间暴涨约5%。当日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。

上海证监局和中国金融期货交易所已对光大证券下达处理通知，包括期指空单只能平仓等。而光大证券总裁徐浩明近日亦宣布辞职，由董事长袁长清代行总裁职责。

不过对于市场质疑的光大证券涉嫌操纵市场问题，证件会认定并不成立。

证监会表示，光大证券的巨额交易虽然在客观上引起市场大幅波动，但事件的起因是系统技术缺陷，调查没有发现公司及相关人员组织、策划、促使这一事件发生的证据，因而不构成操纵市场。

**光大处置方案公布前不会减持头寸**

对于光大在异常交易市场中购入的股票和期货头寸如何处置的问题，证监会发言人未予直接回应，但复述了光大证券19日发布的相关公告内容。

光大证券在上述公告中称，在制定并公告处置方案前，不会减持因交易系统事故而购入的股票；对因对冲风险而购入的股指期货空头合约，将由公司自主决定在市场平仓，如有因此而获得的利润，承诺将按依法被认定的责任处理。

此前市场屡有传言，称光大证券或出脱相关股票现货和股指期货头寸，以满足流动性要求，一度引发国内股市震荡。

**或面临巨额索偿**

证监会表示，对于因光大证券内幕交易受到的损失，投资者可依法提起民事诉讼要求赔偿。

中国《证券法》第76条第三款规定，内幕交易行为给投资者造成损失的，行为人应当依法承担赔偿责任。

中银国际在报告中指出，随着此次事件被定性为内幕交易，光大还可能面临进一步的索赔，虽然最终是否会有股民索赔成功尚难判定，但罚款金额已占今年盈利预测的34%。光大证券的股价可能面临进一步下跌。

光大证券股票周五临时停牌，上海证交所网站刊登停牌原因是重要事项未公告。在路透询问停牌具体原因时，光大证券相关人士未做解释，只是说，“稍后会有公告。

光大证券股票周四收报10.07元，自异常交易事件发生后，股价已累计下跌16.9%。