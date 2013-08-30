中国能源：周六起汽、柴油价格每吨分别上调235元和225元--发改委

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京8月30日 - 中国国家发改委周五下发通知称，决定自周六零时起，将汽、柴油价格每吨分别提高235元和225元人民币。据路透测算，此次汽、柴油价上调幅度分别约为2.5%和2.7%。
这证实了稍早中国能源咨询网站--安迅思息旺能源的有关报道。折算后，相当于汽柴油每升分别提高0.17元和0.19元。
此前叙利亚局势的骤然紧张引发国际油价飙升，令分析机构纷纷上调此次成品油价涨幅预估。
根据3月27日起实施的新成品油定价机制，中国成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。
发改委上次调整国内成品油价格是在7月20日，当时汽、柴油价格每吨分别提高325元和310元，其后的两次调价窗口则均未作调整，因平均油价涨幅不足。(完) (发稿 乔艳红/李然; 审校 张喜良)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。