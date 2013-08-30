中国能源：周六起汽、柴油价格每吨分别上调235元和225元--发改委

路透北京8月30日 - 中国国家发改委周五下发通知称，决定自周六零时起，将汽、柴油价格每吨分别提高235元和225元人民币。据路透测算，此次汽、柴油价上调幅度分别约为2.5%和2.7%。

这证实了稍早中国能源咨询网站--安迅思息旺能源的有关报道。折算后，相当于汽柴油每升分别提高0.17元和0.19元。

此前叙利亚局势的骤然紧张引发国际油价飙升，令分析机构纷纷上调此次成品油价涨幅预估。

根据3月27日起实施的新成品油定价机制，中国成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。