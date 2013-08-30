路透基点：第一商业银行推出Eisa控股的1.5亿美元融资案

路透香港8月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息称，第一商业银行已经推出Eisa控股有限公司的1.50亿美元五年期定期贷款。

该贷款较Libor加码280个基点。如果TAIFX与Libor之间的利差超过45基点，则借款人将支付超额利率部分。

承贷3,000万美元或以上的银行，可获得40个基点的前端费以及牵头行和簿记行头衔。承贷1,500-2,900万美元的银行，获得20个基点的费用以及协办行头衔。

贷款有20个基点的承诺费。

贷款平均年限为3.5年，分八次等额偿还，每半年还款一次。

贷款由公司董事长Hsu Kun-Tai和母公司Redwood International Group提供担保。此外，Eisa控股、母公司Redwood International和子公司上海宏汇置业的股票也提供抵押担保。

所筹资金将为2012年7月签署的1亿美元五年期定期贷款提供再融资。2012年那笔贷款的利率在第一年为较Libor加码350个基点，第二年为加码375个基点，第三年加码400个基点，第四年加码425个基点，第五年加码450个基点。

回复截止日期是9月27日。

借款方主要在中国大陆从事房地产业务。

上海宏汇置业曾在7月签署了6亿元人民币(9,800万美元)的五年期定期贷款案。利率为中国人民银行基准利率的102.5%。

Eisa控股有限公司是台湾笔记本电脑供应商Clevo及Clevo大陆IT商场品牌百脑汇的关联公司。（完）