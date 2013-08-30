两岸金融：国泰金期待放宽赴陆参股限制，并开放陆资保险公司来台参股

路透台北8月30日 - 首度两岸保险监理平台会议“金保会”有望在10月中旬召开，台湾资产第一大金控--国泰金控 周五表示，目前保险业赴陆参股的问题在于，单一参股对象的限制能否放宽及提高台资企业投资比重超过51%。

国泰金控总经理李长庚今天在一场投资人说明会后受访做出以上表示。受限于目前规定台湾保险业赴陆的参股条件，限制单一参股对象及双方参股比重过半等。

同时他并表态，对大陆保险公司来台参股持开放态度。

“银行都可以来，保险为何不能来?”他说。

第二次两岸银行监理平台会议“金银会”已决议，开放大陆银行来台参股金控旗下银行比重可达20%，参股非金控旗下银行比重则可达10%。

金管会主委曾铭宗将于下周一起跟金控业、保险业及证券业等八大金融业者进行会谈，此次与保险业高层会谈将成为金保会前官方与业者主要意见交流平台。

台湾保险业已赴陆合组保险公司包括国泰金控旗下国泰人寿与东方航空合组上海国泰人寿、新光金控 旗下新光人寿与海南航空合组新光海航人寿、台湾人寿 与建发集团合组君龙人寿，台资股权皆占50%。

此外，台湾中国人寿 则与建设银行合组建信人寿，台资持股比重则为19.9%。

另有富邦金控 旗下富邦人寿递件申请与紫金控股合组富邦紫金人寿，台资持股50%，目前大陆保监会仍在审议中。