俄罗斯禁止进口白俄罗斯生猪及猪肉制品 贸易战升级

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月30日 - 俄罗斯周五开始禁止从白俄罗斯进口生猪及猪肉产品，白俄罗斯逮捕俄罗斯化肥企业高管引发的外交和贸易争端升级。
俄罗斯动植物检疫控制服务中心（Rosselkhoznadzor）称，实施禁令的原因是担忧白俄罗斯的非洲猪瘟，禁令将持续到该疾病消除或受控。
但是宣布禁令的时机暗示俄罗斯在向白俄罗斯施压，因本周白俄罗斯在其首都明斯克逮捕了俄罗斯乌拉尔钾肥公司（Uralkali） 的首席执行官弗拉迪斯拉夫·鲍姆加特纳（Vladislav Baumgertner）。
控制全球钾肥市场五分之二的俄罗斯-白俄罗斯销售联营体破裂后，鲍姆加特纳应邀前往白俄罗斯谈判。他在机场被捕。
俄罗斯要求白俄罗斯释放鲍姆加特纳，并下令其石油企业将供应给白俄罗斯的石油减少约25%。
俄罗斯管道巨头Transneft 已经表示，将于9月将向白俄罗斯的石油供应减少40万吨。俄罗斯还暗示，将加强对白俄罗斯乳制品的调查。
官方数据显示，今年前三个月，俄罗斯进口了15,638头生猪，价值300万美元。
俄罗斯否认贸易禁令与鲍姆加特纳被捕有关，但是时间上不太可能是巧合，两国关系迅速恶化。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。