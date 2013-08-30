日本经济：第二季资本支出调查或将影响消费税调升政策辩论

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
* 9月2日2350GMT公布第二季资本支出调查
* 第一季调查显示资本支出较上年同期下滑3.9%
* 资本支出调查将用于第二季GDP修正值
* GDP修正值将是日本政府调升消费税决定的重要因素
路透东京8月30日 - 日本政府的4-6月企业资本支出调查，将比以往更具重要性，因为调查结果可能影响日本政坛对未来两年调升消费税计划的辩论。
如果周一的调查导致第二季国内生产总值(GDP)下修，调升消费税计划现有版本的反对人士，可能会藉此发挥。根据现有版本的计划，明年4月消费税调升至8%，2015年10月调升至10%。
而如果资本支出调查协助GDP数据上修，将呼应周五公布的通胀、就业及工业生产数据表现，暗示日本经济正在增强，可以承受消费税调升。
多数分析师并未对资本支出调查作出预测，但根据其他企业支出数据来看，这项调查不太可能出现大幅成长。
“即使资本支出有小幅下滑，多项领先指标都显示投资周期有所回升，”法巴证券分析师白石洋指出。
“首相将难以更动计划。经济数据大多稳健。如果他要更动计划，他将面临财政保守派的强烈质疑。”
GDP初值显示，日本第二季环比年率为成长2.6%，远低于市场预期的成长3.6%。其中资本支出下滑0.1%，为连续第六季下跌。
GDP修正值将在9月9日公布，日本政府已经透露，GDP修正值将是决定消费税调升计划的一个因素。(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。