日本经济：第二季资本支出调查或将影响消费税调升政策辩论

* 9月2日2350GMT公布第二季资本支出调查

* 第一季调查显示资本支出较上年同期下滑3.9%

* 资本支出调查将用于第二季GDP修正值

* GDP修正值将是日本政府调升消费税决定的重要因素

路透东京8月30日 - 日本政府的4-6月企业资本支出调查，将比以往更具重要性，因为调查结果可能影响日本政坛对未来两年调升消费税计划的辩论。

如果周一的调查导致第二季国内生产总值(GDP)下修，调升消费税计划现有版本的反对人士，可能会藉此发挥。根据现有版本的计划，明年4月消费税调升至8%，2015年10月调升至10%。

而如果资本支出调查协助GDP数据上修，将呼应周五公布的通胀、就业及工业生产数据表现，暗示日本经济正在增强，可以承受消费税调升。

多数分析师并未对资本支出调查作出预测，但根据其他企业支出数据来看，这项调查不太可能出现大幅成长。

“即使资本支出有小幅下滑，多项领先指标都显示投资周期有所回升，”法巴证券分析师白石洋指出。

“首相将难以更动计划。经济数据大多稳健。如果他要更动计划，他将面临财政保守派的强烈质疑。”

GDP初值显示，日本第二季环比年率为成长2.6%，远低于市场预期的成长3.6%。其中资本支出下滑0.1%，为连续第六季下跌。