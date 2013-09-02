《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的上周(8月26日-30日)中国重要财经新闻： **经济/政策**

--中共中央政治局会议决定，将于11月在北京召开十八届三中全会，研究全面深化改革重大问题。会议研究部署建立健全惩治和预防腐败体系、地方政府职能转变和机构改革等工作，并听取中国(上海)自由贸易试验区筹备工作汇报。

--中国财政部副部长朱光耀表示，中国宏观经济政策将保持稳定，将加快经济结构调整，不需要经济刺激计划。当前中国保持经济持续、健康增长面临复杂的外部和内部挑战，但有信心实现今年经济增长7.5%的目标。

--中国央行副行长易纲表示，金砖国家将在不远的将来建立规模1,000亿美元的联合外汇储备库，中国将向此金砖应急储备安排（CRA）提供最大份额。

--中国财政部部长楼继伟表示，将进一步加强高风险地区债务监管，严格控制地方政府新增债务；同时还将继续深入推进财税体制改革，包括加快营改增、消费税、房产税以及资源税等重点税种改革。

--中国国家统计局公布，1-7月，全国规模以上工业企业实现利润总额30,032.2亿元人民币，比去年同期增长11.1%，增速与1-6月份持平。进一步验证中国经济逐步企稳的判断。 --中国外汇管理机构延续其有保有压的政策思路，国家外汇管理局公告称，取消和简化了合格境内机构投资者（QDII）境外证券投资外汇管理规定，以规范相关管理，促进境外证券投资便利化。

--为稳定出口，中国商务部等部门发布实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见，鼓励银行机构和支付机构为跨境电子商务提供支付服务、实施相适应的税收政策，要求自2013年10月1日在全国有条件的地区实施。

========================================================================== **金融/证券/保险**

--中国国务院召开常务会议称，将进一步扩大信贷资产证券化试点，优质信贷资产证券化产品可以在交易所交易；对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。

--中国央行称，目前仍处推进资产证券化常规化发展的初期，需要在严格控制风险的基础上，稳步扩大试点。

--在外界对于上海证交所在光大证券 自营乌龙事件中的作为提出种种质疑后，上证所首次召开网上新闻会，上证所发言人称，光大事件发生后，从保护中小投资者权益、体现市场公平性的角度看，有必要进一步抓紧研究论证股票T+0交易制度。

--中国证监会副主席姜洋称，将继续扩大中小企业私募债试点的地域范围，进一步完善以信息披露为中心的新股发行体制，并适当放宽创业板对创新型、成长型企业的财务准入指标。

--在中国银行业占据主导地位的五大国有商业银行，今年上半年均保持了两位数以上净利增长，与市场预期基本一致。分析师普遍认为，只要中国经济今年不出现硬着陆，中资银行全年净利保持10%以上的增幅应仍可期。 --国家发改委发布通知，决定将目前由国家发改委进行的企业债预审工作，委托省级发改部门负责，国家发改委今后将做好政策指导、业务培训和资格管理工作。 --天相投顾统计数据显示，上半年国内72家基金公司旗下的1,533只公募基金共实现盈利205亿元人民币，同比减少近八成。“拖后腿”的主要是QDII（合格境内机构投资者）基金和股票型基金，分别亏损近43亿元和134亿元。 --中国证券报报导，上海证交所目前已初步确定个股期权业务方案、风险控制体系、结算方案，年内将启动全真模拟交易，预计个股期权产品最早将于明年4月正式面市。 --香港与中央政府签署《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）补充协议十，进一步放宽在多个服务贸易领域的市场准入条件，当中包括允许符合设立外资参股证券公司条件的港资金融机构，在上海、广东省和深圳各设立一家两地合资的全牌照证券公司，港资合并持股比例最高可达51%。

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--中国最大油气生产商--中国石油 称，包括公司副总裁兼董事会秘书李华林在内的三名高层正在接受中国有关部门调查，但公司正常经营不受影响。

--中国证券报报导，随着土地征收成本提高，近期多个地方政府酝酿上调基准地价。此举可能抬高未来土地出让底价，进而为地价上涨提供动力。

--熟悉内情的消息人士表示，欧盟已警告中国政府，其手中有证据表明中国太阳能企业获得了非法补贴；不过欧盟方面称暂时不会采取行动。此前双方就平息争端达成了协议。