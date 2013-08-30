重发-欧洲已公布经济指标--2013/8/30

欧洲汇市：英镑自三周低位回升，本周英国数据密集出炉
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
(重发以删掉标题中多余赘字) 国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第二季 +0.7 r +0.3 f +1.5 r 德国 第二季 +0.7 f 0.0 f +0.9 f 法国 第二季 +0.5 p -0.2 r -- 意大利 第二季 -0.2 p -0.6 f -2.0 p 消费者物价指数(CPI) 英国 7月 0.0 -0.2 +2.8 德国 8月 持平 p +0.5 f +1.5 p 法国(HICP) 7月 -0.3 +0.2 f +1.2 意大利(HICP) 8月 +0.3 P +0.1 f +1.1 p 生产者物价指数(PPI) 英国 7月 +0.2 u +0.1 r +2.1 u 德国 7月 -0.1 持平 +0.5 法国 6月 -0.3 -1.2 r +0.1 意大利 7月 +0.1 +0.3 r -0.9 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 7月 4.3 4.4 德国 8月 6.8 @ 6.8 @ 法国 第一季 10.8 10.5 r 意大利 7月 12.0 @ 12.1 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。