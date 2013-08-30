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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 19:15 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，但8月表现为2010年12月以来最佳

路透新加坡8月30日 - 周五马来西亚棕榈油期货下跌，因投资者对本周涨势进行获利了结，不过稳健的需求和马币(林吉特)疲软遏制跌势。本周关于美国中西部大豆产区天气干旱的预期，助燃棕榈油涨势。

关于大豆产量减少的预期以及马币走软等利多因素，本月提振棕榈油上涨7.5%，录得2010年12月以来最佳月度表现。

投资者还预期8月出口高过上月，本月前25日出口增长7%。船货调查机构Intertek Testing Services将在周六公布全月出口数据。

一外资经纪公司驻吉隆坡交易员称，“围绕8月出口的乐观情绪限制市场跌势...但是出口若不及预期将会令市场再度承压，因市场仍处超买区域。”

今日指标11月棕榈油合约 收低1.5%，报每吨2,404马币(732美元)。盘中价格交易区间为2,396-2,433马币。

总成交量为39,420口，高于平均的35,000口。

马来西亚政府周五表示，计划将生物柴油中棕榈油占比从当前的5%提升至10%，这可能增加国内棕榈油消费。

这位官员说道，“外部需求不受我们掌控，但是至少国内来讲，通过对生物柴油的政策，我们能增加国内消费。”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 郑茵)
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