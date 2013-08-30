马来西亚期市：棕榈油期货下跌，但8月表现为2010年12月以来最佳

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透新加坡8月30日 - 周五马来西亚棕榈油期货下跌，因投资者对本周涨势进行获利了结，不过稳健的需求和马币(林吉特)疲软遏制跌势。本周关于美国中西部大豆产区天气干旱的预期，助燃棕榈油涨势。
关于大豆产量减少的预期以及马币走软等利多因素，本月提振棕榈油上涨7.5%，录得2010年12月以来最佳月度表现。
投资者还预期8月出口高过上月，本月前25日出口增长7%。船货调查机构Intertek Testing Services将在周六公布全月出口数据。
一外资经纪公司驻吉隆坡交易员称，“围绕8月出口的乐观情绪限制市场跌势...但是出口若不及预期将会令市场再度承压，因市场仍处超买区域。”
今日指标11月棕榈油合约 收低1.5%，报每吨2,404马币(732美元)。盘中价格交易区间为2,396-2,433马币。
总成交量为39,420口，高于平均的35,000口。
马来西亚政府周五表示，计划将生物柴油中棕榈油占比从当前的5%提升至10%，这可能增加国内棕榈油消费。
这位官员说道，“外部需求不受我们掌控，但是至少国内来讲，通过对生物柴油的政策，我们能增加国内消费。”(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 郑茵)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。