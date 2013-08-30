国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至八日低点，因供应居高不下

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透新加坡8月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跌至八个交易日低点每吨99.30美元，10月上半月和11月上半月跨越价差触及2013年低点0.50美元，因供应居高不下。
本周台湾和韩国市场出现一些需求，但对于扭转市场作用不大。
台湾中油公司标购共计7万吨石脑油，包括重质和普通规格，招标于9月2日截止，投标有效期至9月3日。
3.5万吨重质石脑油定于10月1-20日运抵高雄，其余普通规格石脑油将于9月25日至10月20日运至同一地点。
但印度的供应也在增加。
Reliance Industries求售5.5万吨石脑油，预定9月25-30日从Sikka装运，该公司下月的出口量将超过15万吨，为今年以来最高。
“这样看来，只要印度石油公司(IOC)在Kandla和Dahej仍有出口，印度9月的出口量至少为80万吨，”一位新加坡交易商说。
交易员稍早预期印度9月出口可达到75万吨左右。8月的出口低于65万吨。
新加坡市场达成一笔石脑油现货交易，Socar出售一笔10月下半月船货给BP，价格为每吨959美元。
亚洲汽油裂解价差8月收报每桶3.94美元，约为7月底时的一半，因供应量较高损及卖家。
中国国家发改委周五下发通知称，决定自周六零时起，将汽油价格每吨分别提高235元人民币。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 田建华)
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中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。