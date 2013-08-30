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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 19:22 BJT

国际油市：亚洲燃料油裂解价差跌至数年低位，供大于求打压市场

路透新加坡8月30日 - 周五亚洲燃料油裂解价差持于数年低位，交易商称市场因供应充足和需求低迷而承压。

据路透数据，将原油加工成燃料油每桶会亏损14.92美元。这仅仅较8月28日所创的2008年末以来最弱水准14.97美元相差几分钱。

亚洲市场供应充沛，贸易代理商International Enterprise (IE)的数据显示，8月28日止当周的新加坡燃料油库存升至10周高位。

西方需求低迷导致船货运往亚洲，令该地区市场承压。

据路透数据，8月运抵的西方套利船货总计为510万吨，7月估计在530万吨左右，两个月总计超过100万吨。

BP向嘉能可售出2万吨180-cst船货，较指标价格每吨低3.00美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 郑茵)
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