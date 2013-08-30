国际油市：亚洲燃料油裂解价差跌至数年低位，供大于求打压市场

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透新加坡8月30日 - 周五亚洲燃料油裂解价差持于数年低位，交易商称市场因供应充足和需求低迷而承压。
据路透数据，将原油加工成燃料油每桶会亏损14.92美元。这仅仅较8月28日所创的2008年末以来最弱水准14.97美元相差几分钱。
亚洲市场供应充沛，贸易代理商International Enterprise (IE)的数据显示，8月28日止当周的新加坡燃料油库存升至10周高位。
西方需求低迷导致船货运往亚洲，令该地区市场承压。
据路透数据，8月运抵的西方套利船货总计为510万吨，7月估计在530万吨左右，两个月总计超过100万吨。
BP向嘉能可售出2万吨180-cst船货，较指标价格每吨低3.00美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 郑茵)
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路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。