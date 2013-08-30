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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 19:49 BJT

国际油市：OPEC8月石油产量下降，因利比亚冲突影响盖过沙特增产--调查

路透伦敦8月30日 - 路透周五公布的一项调查表明，石油输出国组织(OPEC)8月原油产量下滑，因利比亚动荡与冲突影响石油供应，盖过了沙特石油增产和伊拉克生产回升的影响。

这项针对航运公司、石油业消息人士、OPEC及相关顾问的调查结果显示，OPEC平均每日产出料为3,032万桶，低于7月的3,050万桶。(完)
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